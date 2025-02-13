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مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان
13 فبراير 2025 08:57

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج أحد البنوك في مدينة قندوز في شمال أفغانستان، في 11 فبراير الجاري، والذي تبناه تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.
وأعرب رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المندوب الدائم للصين السفير فو كونغ، في بيان صحفي أصدره باسم الأعضاء، عن خالص تعازيهم وتعاطفهم مع أسر الضحايا، وأمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن في أفغانستان، وفي العالم أجمع ، داعين إلى ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم إلى العدالة.
وجددوا موقف مجلس الأمن الذي يعتبر جميع أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة ، بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأياً كان مرتكبوها، مشددين على ضرورة أن تكافح جميع الدول بكل الوسائل، تهديدات السلام والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية. 

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هجوم إرهابي
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