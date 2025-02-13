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مناظرة رباعية بين المتنافسين على منصب المستشار في ألمانيا

شولتس
13 فبراير 2025 15:22

تبث القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) مساء اليوم الخميس مناظرة رباعية بين المتنافسين على منصب المستشار في ألمانيا قبل نحو عشرة أيام من الانتخابات العامة. ومن المنتظر أن يجيب على الأسئلة   خلال المناظرة كل من المستشار الحالي المنتمي للحزب الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس، ومرشح التحالف المسيحي فريدريش ميرتس، ومرشح حزب الخضر ووزير الاقتصاد الحالي روبرت هابيك، ومرشحة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أليس فايدل. وجرت يوم الأحد الماضي أول مناظرة تلفزيونية بين شولتس وميرتس. ويتقدم ميرتس بشكل واضح في استطلاعات الرأي منذ بداية الحملة الانتخابية. في حين يحتل شولتس وحزبه الاشتراكي الديموقراطي المركز الثالث. في المقابل يحل حزب البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الثانية. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب الخضر يحظى حاليا بنسبة تتراوح بين 12 و14%.

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المصدر: وكالات
ألمانيا
مناظرة تلفزيونية
أولاف شولتس
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