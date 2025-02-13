الكرملين يعلّق على موقف ترامب من أزمة أوكرانيا

عبّر الكرملين، اليوم الخميس، عن إعجابه بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وقال إنه يجري التجهيز لعقد اجتماع ثنائي بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن لدى الجانبين الروسي والأميركي إرادة سياسية للتوصل إلى تسوية وإنهاء المستمرة المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأجرى بوتين وترامب اتصالا هاتفيا استمر لأكثر من ساعة أمس الأربعاء.

وقال ترامب، في وقت لاحق، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما كانت تسعى إليه كييف، أمر غير عملي.

وردا على سؤال، قال بيسكوف إنه لم يتم الاتفاق على تفاصيل اللقاء بعد. ورفض التعليق على أي من الزعيمين بادر بالاتصال الهاتفي.

وردا على سؤال آخر عن دعوة بوتين لترامب لزيارة موسكو، قال بيسكوف إنهما تبادلا الدعوات لكن الاجتماع الثنائي يمضي على مسار مختلف.

وقال بيسكوف "أكد (اتصال) أمس أن هناك إرادة سياسية على إجراء حوار بحثا عن تسوية... هناك اتفاق على أن من الممكن الوصول إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض".

وتابع يقول "الإدارة الحالية، على حد علمنا، تتمسك بأنها يجب أن تبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب وإحلال السلام".

وأضاف "نحن معجبون أكثر بموقف الإدارة الحالية، ومنفتحون على الحوار".

وردا على سؤال عما إذا كانت دول أوروبية ستشارك في محادثات السلام، قال بيسكوف إن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.