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مجلس الأمن يعقد جلسة حول اليمن

هانز غروندبرج خلال اجتماع مجلس الأمن (أ ف ب)
14 فبراير 2025 01:07

عدن (الاتحاد)

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عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة مفتوحة حول اليمن، استمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي هانز غروندبرج حول آخر المستجدات، فيما قدّم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إحاطة حول الوضع الإنساني.
وقد ناقش المجلس التطورات الإقليمية وتأثيرها على الوضع في اليمن، بما في ذلك الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» في البحر الأحمر، وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، إلى جانب قيام الجماعة باختطاف الموظفين الأمميين.
وعلى الصعيد السياسي، فقد تطرق غروندبرج إلى التحديات التي تواجه جهود السلام، بما في ذلك عرقلة إنشاء خريطة طريق سياسية شاملة.

مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
جماعة الحوثي
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