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«اليونيسف»: مسلحو شرق الكونغو الديمقراطية يعتدون على مئات الأطفال

أحد شوارع مدينة جوما في شرق الكونغو
14 فبراير 2025 01:06

دكار (وكالات) 

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قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس، إن مسلحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتدوا على مئات الأطفال وجندوا أطفالاً للقتال بمستويات غير مسبوقة، وذلك فيما اشتد الصراع في المنطقة الغنية بالمعادن خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت كاثرين راسل، المدير التنفيذي لليونيسف، في بيان أصدرته أمس: «في إقليمَي نورث كيفو وساوث كيفو، نتلقّى تقاريرَ مروعة عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال من جانب أطراف الصراع، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف الجسدي بمستويات تجاوزت كلَّ ما رأيناه خلال السنوات الأخيرة».  
وتتنافس أكثر من مئة جماعة مسلحة للسيطرة على المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو الديمقراطية خلال الصراع المستمر منذ عقود والذي أسفر عن إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

اليونيسيف
الكونغو الديمقراطية
الكونغو
الكونغو الديموقراطية
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
نورث كيفو
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