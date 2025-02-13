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«اليونيسف» تندد بتصاعد العنف ضد الأطفال في الضفة الغربية

طفل فلسطيني يسير في شارع جرفته القوات الإسرائيلية في جنين (أرشيفية)
14 فبراير 2025 01:07

الولايات المتحدة (وكالات) 

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ندّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، بتصاعد العنف ضد الأطفال في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة حيث تنفّذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق، ودعت إلى «الوقف الفوري للأعمال المسلّحة».
وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوارد بيغبيدير، إن 13 طفلاً فلسطينياً قتلوا في الضفة منذ مطلع العام، بينهم سبعة أطفال بعد إطلاق الحملة واسعة النطاق في شمال الضفة في 19 يناير، مشيراً في بيان إلى مقتل طفل يبلغ عامين ونصفاً أصيبت والدته الحامل أيضاً في إطلاق النار، وفق اليونيسف. وأضاف أنّ اليونيسيف تدين جميع أعمال العنف ضد الأطفال وتدعو إلى الوقف الفوري للأعمال المسلحة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. 
ولفت البيان إلى تسبّب الاستخدام المتزايد للأسلحة المتفجرة والغارات الجوية والهدم في محافظات جنين وطولكرم وطوباس -بما في ذلك في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان- في أضرار جسيمة للبنية التحتية الأساسية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.
ووفق المنظمة، قُتل 195 طفلاً فلسطينياً وثلاثة أطفال إسرائيليين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر 2023. وأشار بيغبيدير إلى زيادة بنسبة 200 % في عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في المنطقة خلال الأشهر الـ16 الماضية مقارنة بالأشهر الـ16 التي سبقتها.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فقد قُتل 224 طفلاً بين يناير 2023 ويناير 2025 في الضفة الغربية على أيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين إسرائيليين، أي نحو نصف العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في الضفة منذ بدأ المكتب توثيق هؤلاء الضحايا في العام 2005، والبالغ 468 طفلاً. وأيضاً وفق المكتب، أصيب أكثر من 2500 طفل فلسطيني بجروح في الضفة بين يناير 2023 وديسمبر 2024.
في غضون ذلك، جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أمس، مطالبتها للمجتمع الدولي بـ«تحرك عاجل وفاعل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسط ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج لمقومات الحياة، وتحقيق استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

الضفة الغربية
العنف ضد الأطفال
الضفة الغربية المحتلة
فلسطين
اليونيسيف
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
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