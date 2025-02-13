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مصرف لبنان يعتزم وضع خطة عادلة لإعادة أموال المودعين

وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة
14 فبراير 2025 01:06

دبي (وكالات) 

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أعلن وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، أمس أن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع «خطة عادلة» تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في 2019، حسبما نقلت قناة العربية أمس.
وأكد أن مديرة صندوق النقد مستعدة لزيارة بيروت قريباً، وهناك إمكانية العودة للتفاوض مع صندوق النقد بعد نيل الحكومة الثقة، لافتاً إلى أن الوضع النقدي تحسن بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. 
وقال «الحكومة تعمل لبناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي السندات»، مشيراً إلى أن «محفظة الودائع لدى البنوك اللبنانية تقدر بـ 86 مليار دولار».

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