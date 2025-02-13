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الرئيس اللبناني: نتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب في 18 فبراير

الرئيس اللبناني جوزيف عون
14 فبراير 2025 01:07

بيروت (الاتحاد)

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أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن بيروت تتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب بلاده في 18 فبراير الجاري.
ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى قصفاً بين إسرائيل و«حزب الله»، بدأ في 8 أكتوبر 2023 وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الفائت.
والتقى عون، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد من النقابة هنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية في 9 يناير الماضي، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وقال عون خلال اللقاء إن لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب في 18 شباط الجاري، مضيفاً أن لبنان يتواصل مع الدول المؤثرة، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا للوصول إلى الحل المناسب، من دون تفاصيل.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوماً.
إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقاً تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري. والأربعاء، نفت الرئاسة اللبنانية صحة الأنباء عن توصل بيروت وتل أبيب لاتفاق على تمديد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي.

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