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كييف ستشارك في محادثات السلام بشأن أزمة أوكرانيا

جنود أوكرانيون على متن مركبة عسكرية
13 فبراير 2025 23:39

قالت الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الخميس، إن كييف ستشارك في مفاوضات السلام المرتقبة الرامية إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.
وأعلن  الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أوكرانيا سيكون لها مقعد على الطاولة خلال أي مفاوضات سلام مع روسيا بشأن إنهاء الأزمة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن الأزمة في أوكرانيا يجب أن تنتهي.
بدورها، أعلنت الرئاسة الروسية أن أوكرانيا ستشارك "بالطبع" في المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة، لكن سيكون هناك مسار منفصل أميركي-روسي للمفاوضات.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عدة أشهر لترتيب اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وتحدث الزعيمان، أمس الأربعاء، وأعلنا عن نيتهما الاجتماع وجها لوجه وذلك بعد وقت قصير من تصريح وزير الدفاع الأميركي بأن واشنطن لا تدعم حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي "على نحو ما، ستشارك أوكرانيا في المفاوضات بالطبع".
وأضاف "سيكون هناك مسار ثنائي روسي-أميركي لهذا الحوار، ومسار سيرتبط بمشاركة أوكرانيا".
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "أي اتفاق بدوننا سيفشل، لأنكم بحاجة إلى أوروبا وأوكرانيا أيضا لتنفيذ الاتفاق".

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المصدر: وكالات
الأزمة الأوكرانية
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