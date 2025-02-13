ترامب يدلي بتصريح بشأن السلاح النووي والإنفاق العسكري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّه يريد استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الصين وروسيا وخفضا متبادلا بين القوى الثلاث للإنفاق في مجال الدفاع إلى النصف.

وأكّد ترامب أيضا للصحافيين في البيت الأبيض أنّه يعتزم عقد قمة مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين "ما إن تهدأ الأمور بعض الشيء".

وقال "الاجتماعات الأولى، التي أريد أن أعقدها، هي مع الرئيس الصيني شي والرئيس الروسي بوتين، وأريد أن أقول لهما: فلنقسم موازنتنا العسكرية إلى النصف".

وسئل عما إذا كان يعتزم عقد قمة ثلاثية، فأجاب "نعم، أعتقد ذلك"، قبل أن يوضح لاحقا أنه سيبدأ باجتماعات ثنائية.

ولفت ترامب إلى أنه يريد "إبطاء ووقف وتقليص الأسلحة النووية" خصوصا.

وأضاف أمام الصحافيين بعدما وقّع أمرا تنفيذيا حول الرسوم الجمركية المتبادلة "لا سبب لدينا لصنع أسلحة نووية جديدة".

وغداة اتصال هاتفي أجراه بنظيره الروسي خصّصه للنزاع في أوكرانيا، دعا ترامب إلى عودة روسيا لمجموعة السبع بحيث تصبح مجددا مجموعة الثماني.

وقال "أودّ حقا أن تعود"، بعدما استبعدت موسكو من هذا الإطار الدبلوماسي في 2014.

وأضاف أنّه يتعيّن على "الروس أن يجلسوا إلى الطاولة" و"بوتين سيودّ كثيرا العودة"، واصفا استبعاده بأنه كان "خطأ".