طائرة روبيو تعود إلى الولايات المتحدة بسبب مشكلة

اضطرّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن يعود أدراجه إلى الولايات المتحدة الخميس بسبب مشكلة ميكانيكية في طائرته، بعد أن كان قد توجه إلى ألمانيا في ثاني رحلة له إلى الخارج، وفق ما أعلنت وزارته.

وكان مقررا أن يحضر روبيو مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة، وأن يجري بعد ذلك جولة في الشرق الأوسط. لكن طائرته عادت أدراجها فجأة باتجاه قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس "واجهت الطائرة التي يسافر فيها الوزير روبيو مشكلة ميكانيكية".

وأضافت "عادت الطائرة أدراجها وتتجه إلى قاعدة أندروز الجوية. يعتزم وزير الخارجية مواصلة رحلته إلى ألمانيا والشرق الأوسط على متن طائرة أخرى".

ومن المقرر أن ينضم روبيو إلى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في ميونيخ لعقد اجتماع الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى الشرق الأوسط.