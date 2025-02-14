الإعصار المداري زيليا يضرب أستراليا

قالت هيئة الأرصاد الجوية الاسترالية إن الإعصار المداري زيليا وصل إلى اليابسة على الساحل الغربي للبلاد اليوم الجمعة، مما صاحبه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح وصلت سرعتها إلى 290 كيلومترا في الساعة على أكبر منطقة لإنتاج خام الحديد في العالم.

وعبرت منطقة وسط العاصفة الساحل الشرقي لهيدلاند بورت بعد الرابعة صباحا بتوقيت جرينتش وهي مصنفة إعصاراً من الفئة الخامسة، وهو أعلى تصنيف على المقياس.

وتحرك الإعصار جنوبا بعد ذلك وتراجعت حدته إلى الدرجة الرابعة، مما أنقذ المركز السكاني بالمدينة من الرياح الأشد تدميرا.

والإعصار زيليا والعاصفة الأكثر حدة التي تضرب ساحل بلبارا منذ الإعصار إيلسا في أبريل 2023.

وأغلق ميناء بورت هيدلاند، أكبر ميناء لتصدير خام الحديد في العالم، يوم الأربعاء.

وصدرت توجيهات تنصح سكان بورت هيدلاند البالغ عددهم 15 ألفا، معظمهم من العاملين في شركات التعدين، بالبقاء داخل منازلهم، بينما تم نقل الموظفين غير الأساسيين إلى مناطق آمنة.