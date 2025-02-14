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نقل البابا فرنسيس للمستشفى لتلقي العلاج

نقل البابا فرنسيس للمستشفى لتلقي العلاج
14 فبراير 2025 15:07

أعلن الفاتيكان أنه سيتم نقل البابا فرنسيس إلى مستشفى جيملي بوليكلينك بروما في نهاية القداسات اليومية التي تعقد اليوم الجمعة، لإجراء فحوص طبية وتلقي العلاج جراء الإصابة بالتهاب القصبات الهوائية.
ومنذ جرى تشخيصه بالتهاب القصبات الهوائية الأسبوع الماضي، واصل الحبر الأعظم 88 عاما أنشطته وقداساته في أماكن داخلية عند كاسا سانت مارتا، وهو مقر الفاتيكان الذي يعيش فيه.
   ويعاني فرنسيس من مشاكل صحية منذ فترة طويلة، بما في ذلك نوبات طويلة من التهاب القصبات الهوائية. ويستخدم مشاية أو عصاة عند التحرك في مقر إقامته وسقط مرتين مؤخراً، ما أسفر عن إصابة في ذراعه وذقنه. 

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المصدر: د ب أ
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