نائب الرئيس الأميركي يعرب عن مواساته عقب هجوم ميونخ

عقب هجوم دهس نفذه أفغاني ضد مجموعة من المتظاهرين في ميونخ، أعلن نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس عن مواساته، وأيضا نيابة عن زوجته.

وقال فانس في اجتماع مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قبل بدء مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الجمعة: "نشعر بحزن بالغ بشأن ما حدث"، معرباً عن تمنياته للضحايا وأسرهم بالتوفيق والشفاء العاجل.

واعترف المشتبه بضلوعه في حادث الدهس أمس الخميس أنه تعمد دهس متظاهرين مشاركين في مسيرة بسيارته، فيما أعرب محققون عن اعتقادهم أن الهجوم ينطوي على "دوافع إرهابية".

وقالت الشرطة إن 36 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي وقع أمس الخميس، بعضهم في حالة خطيرة.

وبحسب بيانات مسؤولين، فإن المشتبه به طالب لجوء يبلغ من العمر 24 عاما من أفغانستان واندفع بسيارته في مظاهرة، وألقت الشرطة القبض عليه. وذكرت أن 1500 شخص كانوا في طريقهم إلى تجمع ختامي في ساحة كونيجسبلاتس عندما اصطدمت السيارة بالحشد.