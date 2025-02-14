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زيلينسكي مستعد للانخراط في مبادرة سلام أطلقها ترامب

زيلينسكي مستعد للانخراط في مبادرة سلام أطلقها ترامب
14 فبراير 2025 19:40

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للانخراط في مبادرة سلام أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشار إلى استعداده لإجراء محادثات سلام مع روسيا.
  جاءت تصريحات زيلينسكي، قبل اجتماعه في مؤتمر ميونخ للأمن مع نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، فيما استعد مفاوضون أميركيون وأوروبيون وأوكرانيون لإجراء محادثات بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم الجمعة في العاصمة البافارية "إننا مستعدون لمحادثات مع أميركا والحلفاء وبعد أن نتفق على موقف، سنتحدث مع الروس".  ويبحث الزعماء المجتمعون في ميونخ تفاصيل حول الطريقة التي ستدير بها إدارة ترامب المفاضات مع بوتين. وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد محادثات هاتفية منفصلة أجراها أول أمس الأربعاء ترامب معه والرئيس بوتين حول سبل إنهاء الحرب بين موسكو وكييف. 

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
دونالد ترامب
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