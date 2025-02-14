كاليفورنيا تواجه خطر تدفق حطام مدمر جراء الأمطار الغزيرة

تواجه منطقة كاليفورنيا الجنوبية خطر تدفق الصخور والانهيارات الطينية من على جوانب التلال التي ضربتها حرائق غابات، اليوم الجمعة، بعد يوم من الأمطار الغزيرة التي تسبت في تحرك الحطام عبر العديد من الطرق، بما في ذلك الطريق السريع باسيفيك كوست.

وبدأت العاصفة التي ضربت المنطقة تهدأ مساء الخميس، ولكن يمكن للانهيارات الخطيرة أن تحدث حتى بعد توقف الأمطار، ولاسيما في المناطق المحترقة التي أتت النيران فيها على الغطاء النباتي الذي يساعد في ترسيخ التربة.

وفي حي باسيفيك باليسيدز أمس الخميس، تراكم ما يصل إلى 0.9 متر من الطين عند أحد تقاطعات الطريق السريع، فيما حاول بعض السائقين شق طريقهم.

وتقوم الجرافات بإزالة الوحل. وإلى الشمال، ساهم الجليد والثلوج في تراكمات واسعة على الطرق السريع في أوريجون وواشنطن، مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص، فيما هبت عاصفة شتوية على شمال غرب المحيط الهادئ.

يشار إلى أن عواصف الساحل الغربي هي الأحدث في أسبوع من الأحوال الجوية السيئة بأنحاء الولايات المتحدة، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف.