الولايات المتحدة تصدر تحذيرا بشأن قواتها في أوروبا

حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، بلدان حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا من الافتراض بأن وجود القوات الأميركية في القارة "سيدوم إلى الأبد"، فيما حضها على إنفاق المزيد على الدفاع.

وقال هيغسيث للصحافيين، متحدثا إلى جانب نظيره البولندي في العاصمة وارسو "حان وقت الاستثمار إذ لا يمكنكم افتراض بأن الوجود الأميركي سيدوم إلى الأبد".

يزور هيغسيث، بولندا في أول رحلة له إلى أوروبا كمسؤول رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولطالما دعا ترامب أعضاء الناتو إلى زيادة إنفاقهم العسكري.

وأشاد هيغسيث ببولندا التي وصفها بأنها "حليف نموذجي" بفضل إنفاقها الدفاعي.

وتهدف وارسو إلى إنفاق 4,7 في المئة من ناتجها الاقتصادي السنوي على الدفاع عام 2025، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي البالغ 2%.

وأفاد ترامب، في وقت سابق، بأنه يتعين زيادة النسبة بأكثر من الضعف إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش بأن إمكانية إنتاج الأسلحة في أوروبا حاليا "غير كافية".

وأضاف "على أوروبا أن تستيقظ.. على أوروبا الاستثمار في قطاع الأسلحة".

دافع هيغسيث عن جهود ترامب لإطلاق مفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي.