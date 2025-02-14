زيلينسكي يضع شرطا للقاء بوتين

وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، شرطا جديدا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إطار محادثات لإنهاء الأزمة الحالية.

وقال زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه على استعداد للقاء بوتين وجها لوجه بمجرد أن تتفق كييف وحلفاؤها على خطة بشأن كيفية إنهاء الأزمة.

وقال زيلينسكي "سألتقي الروس، رجل روسي واحد هو بوتين، فقط بعد أن نتوصل إلى خطة مشتركة مع ترامب وأوروبا".

وأضاف الرئيس الأوكراني "سنجلس مع بوتين ونوقف الحرب، أنا مستعد للقاء في هذه الحالة فقط"، معبرا عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو مفتاح إنهاء الأزمة الأوكرانية.

كان ترامب أجرى، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي بحثا خلاله الأزمة في أوكرانيا في ظل الحديث المستمر عن احتمال عقد قمة مباشرة بين الرئيسين.

وصرح الرئيس الأميركي، مرارا، بأنه يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية.