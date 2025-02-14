السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يضع شرطا للقاء بوتين

زيلينسكي يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
14 فبراير 2025 21:04

وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، شرطا جديدا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إطار محادثات لإنهاء الأزمة الحالية.
وقال زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه على استعداد للقاء بوتين وجها لوجه بمجرد أن تتفق كييف وحلفاؤها على خطة بشأن كيفية إنهاء الأزمة.
وقال زيلينسكي "سألتقي الروس، رجل روسي واحد هو بوتين، فقط بعد أن نتوصل إلى خطة مشتركة مع ترامب وأوروبا".
وأضاف الرئيس الأوكراني "سنجلس مع بوتين ونوقف الحرب، أنا مستعد للقاء في هذه الحالة فقط"، معبرا عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو مفتاح إنهاء الأزمة الأوكرانية.
كان ترامب أجرى، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي بحثا خلاله الأزمة في أوكرانيا في ظل الحديث المستمر عن احتمال عقد قمة مباشرة بين الرئيسين.
وصرح الرئيس الأميركي، مرارا، بأنه يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية.

أخبار ذات صلة
السعودية تشيد بإمكانية عقد قمة تجمع ترامب وبوتين في المملكة
حرب أوكرانيا تتصدر نقاشات مؤتمر ميونيخ للأمن
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
مؤتمر ميونيخ للأمن
لقاء
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©