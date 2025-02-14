زيلينسكي يطلب ضمانات أمنية بشأن المفاوضات مع روسيا

أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن أوكرانيا تريد الحصول على "ضمانات أمنية" قبل أي مفاوضات مع روسيا.

يأتي اللقاء بين زيلنسكي وفانس في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء مفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إنه أجرى محادثة جيدة مع نائب الرئيس الأميركي وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لوضع خطة لإنهاء الأزمة الحالية التي انطلقت في فبراير 2022.

وأضاف زيلينسكي، بعد الاجتماع مع فانس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "نحن بحاجة إلى التحدث أكثر والعمل أكثر".