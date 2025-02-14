السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يطلب ضمانات أمنية بشأن المفاوضات مع روسيا

جي دي فانس يلتقي زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
14 فبراير 2025 23:07

أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن أوكرانيا تريد الحصول على "ضمانات أمنية" قبل أي مفاوضات مع روسيا.
يأتي اللقاء بين زيلنسكي وفانس في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء مفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية.
وقال زيلينسكي إنه أجرى محادثة جيدة مع نائب الرئيس الأميركي وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لوضع خطة لإنهاء الأزمة الحالية التي انطلقت في فبراير 2022.
وأضاف زيلينسكي، بعد الاجتماع مع فانس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "نحن بحاجة إلى التحدث أكثر والعمل أكثر".

أخبار ذات صلة
السعودية تشيد بإمكانية عقد قمة تجمع ترامب وبوتين في المملكة
حرب أوكرانيا تتصدر نقاشات مؤتمر ميونيخ للأمن
المصدر: وكالات
جي دي فانس
فولوديمير زيلينسكي
مفاوضات سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©