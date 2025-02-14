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وزير الخارجية المصري: عازمون على تقديم تصور شامل لإعادة إعمار غزة

رجل يقف في شرفة مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
15 فبراير 2025 01:06

عواصم (وكالات) 

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التقى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي بدأ أمس ويستمر حتى 16 فبراير الجاري، بحضور مسؤولين سياسيين وقادة عسكريين وخبراء.
وذكر بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أن عبد العاطي تطرق خلال اللقاء إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض جهود مصر وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث، وأكد اعتزام مصر تقديم تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. أطلع عبد العاطي، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال لقائهما، على الجهود المصرية الحثيثة مع كل من قطر والولايات المتحدة، والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد الاهتمام الذي توليه مصر للنفاذ السريع والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع. كما استعرض ما تقوم به مصر من جهود لتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، والتي وصلت إلى ما يعادل 70% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة، مؤكداً إصرار مصر مواصلة دعمها رغم الاستهداف المتكرر للعاملين من المنظمات الإنسانية.
وفي الأثناء، أكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، أنه «في لحظة مهمة لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، نحتاج أن نرى الإفراج عن مزيد من الرهائن، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة لغزة، وإطار عمل واضح لعودة النازحين». وتابع: «الحل السلمي العادل والمستدام الوحيد للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين».

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