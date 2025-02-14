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«الصليب الأحمر»: 120 نزاعاً مسلحاً بالعالم

ماريا سبولياريتش
15 فبراير 2025 01:06

جنيف (وام) 

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قالت ماريا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن هناك أكثر من 120 نزاعاً مسلحاً نشطاً في مختلف أنحاء العالم يقترن بالعنف الشديد والدمار الواسع، والقيود على إيصال المساعدات الإنسانية. وحذَّرت مسؤولة اللجنة الدولية تزامناً مع انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن من أن النزاعات المستقبلية ستسير على خطى المعايير التي أرستها النزاعات المستعرة اليوم، وأكدت الدور الجوهري الذي يمكن أن تؤديه الجهود الإنسانية في تهيئة السبل لخفض التصعيد. ونبهت إلى التكاليف المتصاعدة للحروب والمخاطر الأمنية التي قد تنشأ في حالة عدم إيلاء القانون الدولي الإنساني مزيداً من الاحترام.    

الصليب الأحمر
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
النزاعات المسلحة
مؤتمر ميونيخ
مؤتمر ميونيخ للأمن
ميونيخ
الحروب الأهلية
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