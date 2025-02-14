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تفاصيل جديدة عن اصطدام مروحية بطائرة ركاب في واشنطن

حطام طائرة الركاب بعد اصطدامها بمروحية في واشنطن
15 فبراير 2025 00:42

أعرب  محققون، الجمعة، عن اعتقادهم بأن طاقم المروحية التي اصطدمت في الجو بطائرة ركاب في العاصمة الأميركية واشنطن، ربما لم يسمعوا تعليمات من مراقب الحركة الجوية وجهها لهم بالمرور من خلف الطائرة.
ووقع الاصطدام قرب مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وقالت جينيفر هومندي، رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني إن التسجيلات من قمرة قيادة المروحية، وهي من طراز "بلاك هوك" أشارت إلى أن أفراد الطاقم ربما لم ينتبهوا للتعليمات الرئيسية قبل الاصطدام الذي وقع في 29 يناير الماضي، والذي راح ضحيته جميع من كانوا على متن الطائرتين البالغ عددهم 67 شخصا.
وأضافت هومندي أن المروحية كانت في رحلة مراقبة في تلك الليلة عندما كان الطيار يخضع لاختبار على استخدام نظارات الرؤية الليلية والطيران عن طريق استخدام الآلات.
وأعرب المحققون عن اعتقادهم بأن أفراد الطاقم كانوا يستخدمون نظارات الرؤية الليلية طوال الرحلة.
يشار إلى أن حادث التصادم يعد أكثر حوادث تحطم الطائرات دموية في الولايات المتحدة منذ عام 2001 عندما اصطدمت طائرة بأحد أحياء مدينة نيويورك بعد إقلاعها مباشرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 260 شخصا وخمسة آخرين كانوا على الأرض.

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المصدر: د ب أ
طائرة أميركية
مروحية
اصطدام
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