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زلزال بقوة 6 درجات يضرب إثيوبيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب إثيوبيا
15 فبراير 2025 10:11

ذكرت مراكز متخصصة في رصد الزلازل أن زلزالاً بلغت شدته ست درجات هز وسط إثيوبيا أمس الجمعة.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع بالقرب من منطقة أوروميا، أكبر مناطق إثيوبيا وأكثرها اكتظاظا بالسكان حيث يقطنها قرابة نصف مليون شخص.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار بشرية أو للممتلكات جراء الزلزال.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت منطقة عفار وأوروميا لعدد كبير من الزلازل الصغيرة بعد أن بدأ بركان قريب يظهر علامات ثوران وشيك في بداية العام.

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المصدر: رويترز
إثيوبيا
زلزال
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