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زيلينسكي: حان وقت تشكيل "قوات مسلحة أوروبية"

زيلينسكي: حان وقت تشكيل "قوات مسلحة أوروبية"
15 فبراير 2025 15:45

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من استعدادات عسكرية روسية لمزيد من المواجهات المحتملة، مضيفاً أن الوقت قد حان لتشكيل "قوات مسلحة أوروبية".
وقال زيلينسكي، أمام مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، اليوم السبت، إن أوكرانيا لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن القيادة في موسكو تعتزم نقل جنود إلى حليفتها بيلاروس هذا الصيف، مشيراً أيضاً إلى مواصلة تسليح القوات الروسية وتجنيد جنود إضافيين.
وقال زيلينسكي: "تقع بيلاروس على حدود ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. لقد أصبحت ركيزة أساسية للعمليات العسكرية الروسية"، مشيراً إلى أنظمة صواريخ روسية بعيدة المدى ونشر أسلحة نووية هناك. ودعا زيلينسكي شركاء بلاده الغربيين إلى التفكير في ما يجب فعله قبل الهجوم المحتمل التالي. 

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
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