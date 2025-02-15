روسيا تعلن تحقيق تقدم جديد في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، السيطرة على قرية في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، على مقربة من طريق يربط بين بلدات رئيسية، في ظل تقدم روسي متواصل في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية "بيريزيفكا" الواقعة قرب طريق يربط مركز التعدين المهم في "بوكروفسك" ببلدة رئيسية أخرى هي "كوستيانتينيفكا".

ويتقدم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا منذ أكثر من عام ساعيا إلى قطع الوصول إلى بوكروفسك.

وبحسب موقع ديب ستايت (DeepState) المقرب من الجيش الأوكراني، وصلت القوات الروسية إلى تقاطع على الطريق "تي 0504" بين "بوكروفسك" و"كوسيانتينيفكا".

وتقترب قوات روسيا أيضا من "كوستيانتينيفكا"، وهي مركز لوجستي رئيسي آخر.