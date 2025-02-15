الأحد 16 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن تحقيق تقدم جديد في أوكرانيا

طواقم إطفاء تكافح حريقا في منطقة دونيتسك
15 فبراير 2025 17:17

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، السيطرة على قرية في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، على مقربة من طريق يربط بين بلدات رئيسية، في ظل تقدم روسي متواصل في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية "بيريزيفكا" الواقعة قرب طريق يربط مركز التعدين المهم في "بوكروفسك" ببلدة رئيسية أخرى هي "كوستيانتينيفكا".
ويتقدم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا منذ أكثر من عام ساعيا إلى قطع الوصول إلى بوكروفسك.
وبحسب موقع ديب ستايت (DeepState) المقرب من الجيش الأوكراني، وصلت القوات الروسية إلى تقاطع على الطريق "تي 0504" بين "بوكروفسك" و"كوسيانتينيفكا".
وتقترب قوات روسيا أيضا من "كوستيانتينيفكا"، وهي مركز لوجستي رئيسي آخر.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلن إحراز تقدم في جبهة القتال
رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي
المصدر: آ ف ب
روسيا
السيطرة على قرية
دونيتسك
دونتسك
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
الترجي «سوبر 7» في تونس
الترجي «سوبر 7» في تونس
اليوم 21:11
محمد بن راشد يشهد سباق السيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد سباق السيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية
اليوم 21:11
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
الرياضة
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
اليوم 21:08
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
الرياضة
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
اليوم 20:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©