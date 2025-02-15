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زيلينسكي يجدد موقفه من اتفاق محتمل بشأن أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
15 فبراير 2025 19:11

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، موقف بلاده من أي اتفاق مع روسيا قد يتم التوصل إليه دون علم وموافقة كييف.
وقال زيلينسكي إن كييف لن تقبل أبدا أي اتفاقيات سلام يجري التوصل إليها دون علمها أو مشاركتها، في رسالة ضمنية إلى الولايت المتحدة التي تسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وفي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا زيلينسكي أوروبا أيضا إلى إنشاء قوات مسلحة خاصة بها، وحث زعماء القارة على تقرير مستقبلهم بأنفسهم وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تكفي وحدها لتحقيق أمنهم.
تأتي تصريحات زيلينسكي بعد أن أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، وهي الأولى بين زعيمي الولايات المتحدة وروسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية  في فبراير 2022، وقال إنه وبوتين يتوقعان الاجتماع في المستقبل.
وقالت أوكرانيا مرارا إنها تريد التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا لوضع استراتيجية مشتركة قبل أي اجتماع بين ترامب وبوتين.
وقال زيلينسكي في المؤتمر إنه يعتقد أنه سيكون أمرا "خطيرا" إذا التقى ترامب ببوتين قبل أن يلتقي هو وترامب.

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المصدر: وكالات
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الأزمة الأوكرانية
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