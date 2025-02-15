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فرنسا تستضيف اجتماعا لقادة أوروبيين حول أوكرانيا

العاصمة الفرنسية باريس
15 فبراير 2025 22:13

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادة أوروبيين إلى اجتماع في العاصمة باريس، الاثنين، على ما أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم السبت.
وقال سيكورسكي، عبر منصة "إكس"، إن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك "سيتوجه، بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى اجتماع لقادة أوروبيين الاثنين. يتعين علينا أن نظهر قوتنا ووحدتنا".
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى "محادثات" بين "قادة أوروبيين بشأن اجتماع غير رسمي محتمل"، من دون تأكيد موعده.
كان وزير الخارجية البولندي أعرب، في كلمة ألقاها السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمله في أن يعالج هذا الاجتماع "بطريقة جدية للغاية" التحديات التي يواجهها الأوروبيون بسبب رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الدفع نحو مفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا.
وبالتزامن، دعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحاضرين في ميونيخ، غدا الأحد "من أجل تقييم الاتصالات الأخيرة مع المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين"، على ما ذكرت متحدثة باسمها على منصة "إكس".

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
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