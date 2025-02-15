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الشعبة البرلمانية تشارك في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو

الشعبة البرلمانية تشارك في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو
16 فبراير 2025 01:24

أبوظبي (وام)

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تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجلسة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تحت عنوان «دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا».
يرأس وفد الشعبة، الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، ويضم في عضويته كلاً من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس المجموعة، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
ويتضمن جدول أعمال المشاركة، عقد اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية، الذي سيتم فيه استعراض تقريري رئيس الاجتماع الأول والأمين العام للجمعية، والنظر في مشروعات قرارات اللجان الدائمة: الاقتصادية والتنمية المستدامة، والموازنة والتخطيط، والشؤون الاجتماعية والثقافية، والشؤون السياسية، واعتماد جدول أعمال الجلسة العامة الـ 15 للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي ستعقد في 19 فبراير.
وسيتم خلال اجتماعات المجلس التنفيذي تعيين رئيس للجمعية البرلمانية الآسيوية للفترة 2025 - 2027، ونواب الرئيس، والاطلاع على تقارير لجنة فلسطين، وأنشطة فريق العمل المعني بالوثائق التنظيمية، وجلسات مكتب الجمعية.

الشعبة البرلمانية الإماراتية
باكو
أبوظبي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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