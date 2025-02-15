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إسرائيل تواصل هجومها على جنين ومخيمها

آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (أرشيفية)
16 فبراير 2025 01:24

القدس (الاتحاد)

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس والعشرين على التوالي، كما واصلت هجومها على طولكرم ومخيميها لليوم العشرين.
تفصيلاً، دخل الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها يومه السادس والعشرين على التوالي، مخلفاً 25 قتيلاً وعشرات الإصابات.
واعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس الأول، طفلاً من منزله في الحي الشرقي، فيما عطلت حركة الفلسطينيين ومركباتهم ودققت في هوياتهم في شارع الناصرة. كما اعتقلت 4 مدنيين من بلدة اليامون فجر أمس، بعد مداهمة منازلهم والعبث فيها.
وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، إن العدوان المستمر على مخيم جنين منذ 26 يوماً، خلّف نحو 20 ألف نازح، ودماراً واسعاً، وأزمة إنسانية خانقة، وتعرضت 470 من المنشآت والمنازل للدمار الكلي أو الجزئي، جراء القصف والتدمير المستمر.
وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 120 مواطناً من جنين ومخيمها، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني، فيما نفذ 153 عملية مداهمة للمنازل، و14 عملية قصف جوي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والأحياء السكنية.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل يوماً بعد يوم في منازل وممتلكات ومحال المواطنين في أحياء وشوارع المخيم، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم، وتواصل جرّافات الاحتلال أعمال الهدم والتجريف في منطقة شارع مهيوب بمخيم جنين.

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