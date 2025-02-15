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«الجامعة»: وتيرة دخول المساعدات لغزة ليست مقبولة إنسانياً وأخلاقياً

«الجامعة»: وتيرة دخول المساعدات لغزة ليست مقبولة إنسانياً وأخلاقياً
16 فبراير 2025 01:23

رفح (الاتحاد)

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وصف الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، أمس، وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة بأنها «ليست مقبولة إنسانياً وأخلاقياً»، داعياً المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات.
ونوه خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، مساء أمس، بأن «الاحتلال الإسرائيلي يعيق ويمنع دخول المساعدات إلى القطاع، ويجعل منه أمراً صعباً». وأطلق نداء من أمام المعبر، قائلًا: «لابد للمجتمع الدولي من الضغط على قوة الاحتلال؛ لتسمح بدخول المساعدات الموجودة». وأشار إلى أن مئات الشاحنات تصطف في طوابير طويلة داخل محافظة شمال سيناء وجاهزة للدخول، متوجهاً بالشكر والتقدير للسلطات المصرية كافة.
وأضاف: «نأمل انتهاء معاناة أهلنا في غزة قريباً، وتسمح لهم الظروف بإعادة بناء بلدهم واستعادة حياتهم بالشكل الكريم اللائق الذي يستحقونه».
في السياق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، إنه سوف يتم إرسال أغذية ومواد لإقامة أماكن للمأوى من بلاده إلى غزة الأسبوع المقبل. وأدلى هاريس بهذا التصريح قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أمس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

الجامعة العربية
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
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