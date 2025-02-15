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معبر رفح يستقبل 24 أسيراً و46 مصاباً

معبر رفح يستقبل 24 أسيراً و46 مصاباً
16 فبراير 2025 01:23

القاهرة (وكالات)

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استقبل معبر رفح البري، 24 أسيراً فلسطينياً من المحررين الذين تقرر إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، أمس. 
ويجري استقبال الأسرى داخل المعبر حيث يتم توقيع الكشف الطبي عليهم، ثم يتوجهون إلى العاصمة المصرية القاهرة للانضمام إلى عشرات الأسرى الفلسطينيين المبعدين الذين وصلوا في وقت سابق.
كما استقبل معبر رفح، دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «أ ش أ». ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بأنه مسؤول في ميناء رفح البري، قوله، إن الدفعة الـ 14 من المصابين والمرضى الفلسطينيين، تضم 46 مصاباً ومريضاً فلسطينياً و93 مرافقاً لهم، موضحاً أنهم وصلوا إلى رفح، تمهيداً لنقلهم بسيارات الإسعاف، وتلقي العلاج والرعاية الطبية في مستشفيات شمال سيناء وغيرها من المحافظات.

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