وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي أجريا محادثات

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو أجريا اتصالا هاتفيا بعد أيام على مباحثات هاتفية بين الرئيسيين دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف وروبيو أكدا استعدادهما للعمل نحو معاودة حوار حكومي باحترام متبادل تماشيا مع اللهجة التي خطها الرئيسان.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين "اتفقا على اتصالات منتظمة بما يشمل التحضير لقمة روسية أميركية على مستوى عال".

وأكدت أن روبيو ولافروف أعربا عن "استعداد متبادل للتعاون في القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك التسوية بشأن أوكرانيا، والوضع بشأن فلسطين والشرق الأوسط برمته، فضلا عن مناطق إقليمية أخرى".