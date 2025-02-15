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لجنة الحوار السوري تؤكد مشاركة أطياف المجتمع كافة

صورة جوية تظهر ساحة الأمويين في دمشق (أرشيفية)
16 فبراير 2025 01:23

دمشق (الاتحاد)

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أوضحت لجنة الحوار السوري أن الدعوات للمشاركة في الحوار المرتقب ستوجه إلى كافة أطياف المجتمع في البلاد. وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني: «إن كل مكونات الشعب السوري المتنوعة ستشارك في المؤتمر»، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمس. كما اعتبر أن نقاشات الشأن العام تكون مع النُخب لا التنظيمات العسكرية. 
وأكد البيان الختامي لمؤتمر باريس حول الوضع في سوريا ضرورة دعم المجتمع الدولي لمبادرة تنظيم «مؤتمر الحوار الوطني» الذي أعلن عنه الرئيس السوري في 30 يناير 2025، بمشاركة كافة قطاعات المجتمع السوري، بمن في ذلك ممثلو الجاليات السورية في الخارج. كما أكد ضرورة دعم الحكومة السورية الانتقالية في سعيها لتحقيق التحول السياسي في البلاد، بناءً على تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة.

سوريا
دمشق
مؤتمر باريس
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