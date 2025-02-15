15 قتيلا جراء تدافع في الهند

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم خلال تدافع في محطة للسكك الحديدية في العاصمة الهندية، عندما تدافعت حشود كبيرة للحاق بالقطارات المتوجهة إلى أكبر تجمع ديني في العالم، حسبما أفاد مسؤول طبي.

يجذب معبد "كومبه ميلا" عشرات الملايين من الهندوس كل 12 عامًا إلى مدينة "براياجراج" الشمالية.

اندلع التدافع في محطة القطار في نيودلهي، حيث كانت الحشود تسعى لركوب القطارات لحضور الحدث المستمر، والذي سينتهي في 26 فبراير الجاري.

وقالت الدكتورة ريتو ساكسينا، نائبة المشرف الطبي في مستشفى في نيودلهي: "أستطيع أن أؤكد وفاة 15 شخصا في المستشفى".

وأضافت "هناك أيضًا 11 مصابًا، معظمهم حالتهم مستقرة ويعانون من إصابات في العظام".

وقال وزير الدفاع راجناث سينغ إنه "يشعر بألم شديد بسبب الخسائر في الأرواح جراء التدافع".