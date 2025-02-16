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قتلى ومصابون خلال تدافع بأكبر محطة قطارات في نيودلهي

قتلى ومصابون خلال تدافع بأكبر محطة قطارات في نيودلهي
16 فبراير 2025 08:29

 قالت رئيسة حكومة العاصمة الهندية نيودلهي إن 15 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون إثر تدافع في أكبر محطة للقطارات بالعاصمة مساء يوم السبت.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش) على رصيفين بينما كان الركاب ينتظرون الصعود على متن قطارين متجهين إلى مدينة براياجراج.
وذكرت التقارير أن القتلى بينهم 10 نساء وثلاثة أطفال.


وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وبعض الوزراء نبأ واقعة التدافع في منشورات على إكس دون الكشف عن عدد القتلى.

وقال مودي "أشعر بحزن شديد إزاء حادث التدافع في محطة قطارات نيودلهي. قلبي مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم".


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المصدر: وكالات
الهند
نيودلهي
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