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البرازيل تستضيف قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو

البرازيل تستضيف قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو
16 فبراير 2025 09:01

أعلن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، يوم أمس، أن بلاده ستستضيف قمة قادة بريكس في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو المقبل.
 

وتولت البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس في الأول من يناير، وهي تقود حاليا مجموعات عمل لإعداد جدول أعمال وموضوعات القمة، التي ستكون ملتقى لرؤساء الدول والحكومات. 

وجاء هذا الإعلان بعد أن التقى فييرا، عمدة ريو دي جانيرو، إدواردو بايس، يوم السبت، ويأتي القرار بعد النجاح الذي حققته المدينة في استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي. 

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وقال فييرا "سنرحب برؤساء 20 دولة من الدول ذات العضوية الكاملة والشريكة في بريكس، حيث سنتخذ قرارات مهمة بشأن التنمية والتعاون وتحسين الظروف المعيشية في هذه الدول. ومرة أخرى، ستكون ريو دي جانيرو مسرحاً لتجمع دولي بارز". 

من جانبه، ذكر بايس، الذي أنشأ لجنة خاصة للإشراف على تنظيم الحدث، أن قمة بريكس ستعزز العلاقات الدولية، إلى جانب تشجيع التبادلات الثقافية والتجارية والسياحية. 

المصدر: وام
مجموعة العشرين
البرازيل
ريو دي جانيرو
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