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إسرائيل تختطف مسعفين جنوب لبنان

جانب من الدمار في جنوب لبنان (أرشيفية)
17 فبراير 2025 01:53

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي اختطف مسعفين اثنين من بلدة حولا جنوب لبنان. وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تدين بأشد العبارات خطف مسعفين منتسبين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مضيفة أن هذه القوات قامت باقتيادهما إلى جهة مجهولة، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في إخلاء المصابين من بلدة حولا.
وأكدت أن هذا العمل انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، التي تحمي الطواقم الطبية والإسعافية أثناء قيامها بواجبها، داعية إلى الإفراج الفوري عن المسعفين المختطفين، وتأمين الحماية اللازمة للطواقم الطبية والإسعافية أثناء قيامها بواجبها، حسب البيان.
كما قُتلت لبنانية وجرح آخرون، أمس، بنيران إسرائيلية في بلدة حولا جنوب لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص في اتجاه أحياء حولا أثناء محاولة أهالي البلدة العودة إليها، ما أدى لمقتل لبنانية وإصابة آخرين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاههم. وصباح أمس، تقدم أهالي حولا إلى داخل بلدتهم بعد تخطي حاجز الجيش اللبناني والسواتر الترابية التي وضعها جنود الجيش الإسرائيلي، وفق الوكالة الرسمية.

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