السيسي: مصر تعد خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة «دون تهجير»

القاهرة (وام، وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر الذي يزور القاهرة، أن إقامة دولة فلسطينية هي «الضمانة الوحيدة» لسلام دائم في الشرق الأوسط.

وخلال استقباله لاودر، شدد الرئيس المصري على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، مشيراً إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأورد بيان الرئاسة المصرية أن لاودر أبدى تقديره لدور مصر الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أنه يتطلع إلى المقترح المصري العربي بشأن غزة، كما شدد على أن السلام هو الأمل ويتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين.

في السياق نفسه، أكدت مصر والأردن ضرورة البدء الفوري بعملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن.

وشدد ولي عهد الأردن في هذا الصدد على دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مؤكداً دعم الأردن للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية، وضرورة خروجها بإجماع عربي في هذا الشأن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستعرض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى، فضلاً عن إنفاذ المساعدات الإنسانية.