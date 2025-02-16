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إسرائيل ترفض تنفيذ البروتوكول الإنساني في غزة

فلسطيني يدفع طفلاً على كرسي متحرك وسط أنقاض المباني في رفح بجنوب قطاع غزة (رويترز)
17 فبراير 2025 01:53

القدس (الاتحاد)

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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة لغزة، وهو ما طالبت به حركة حماس وأكدت حصولها على ضمانات لتنفيذه لاستكمال دفعات تبادل الأسرى، في حين وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإسرائيل لمناقشة اتفاق الهدنة. وأكد المكتب الإعلامي في غزة، أمس، أن إعلان إسرائيل رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة، هو تنصل واضح من تعهداته والتزاماته التي وقع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق. 
 وقال إن الأوضاع الحياتية الكارثية التي يعيشها شعبنا في غزة جراء الحرب والمعاناة الإنسانية التي يكابدونها، لا تحتمل المماطلة والتلكؤ أو التنصل من إدخال كافة مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأخرى. 
في هذه الأثناء، يزور وزير الخارجية الأميركي تل أبيب في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي في القدس.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن روبيو سيركز في جولته التي تضم دولاً أخرى في المنطقة على التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
 في سياق هذه التطورات، يكثّف الوسطاء ضغوطهم على إسرائيل لدفعها إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. يأتي ذلك بينما تضع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بين حين وآخر عراقيل تهدد باستمرار الاتفاق، وتواصل المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية منه. ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، قولها إن الوسطاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وقطر ومصر، يضغطون لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة «في أقرب وقت».
وأوضحت المصادر أن إسرائيل بحاجة إلى إدارة المفاوضات بجدية، لضمان إطلاق سراح بقية أسراها المحتجزين في غزة.
إلى ذلك، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً في محافظتي جنين وطولكرم، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، البلدة القديمة في نابلس.
تفصيلاً، اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس وحاصرتها، واعتلى جنود إسرائيليون وقناصة أسطح المنازل فيها.
في جنين ومخيمها، تواصل العدوان الإسرائيلي عليهما لليوم الـ27 مخلفاً 25 قتيلاً وتدميراً واسعاً في الممتلكات والبنية التحتية. وينتشر الطيران الحربي والمسير بشكل مكثف في سماء مدينة جنين، ويحول الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين لثكنات عسكرية. 
 وفي محافظة طولكرم، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ 21 على التوالي، ولليوم الثامن على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري مترافقاً مع تعزيزات عسكرية وحصار شامل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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