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روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيرة

شظية من طائرة مسيرة (أرشيفية)
17 فبراير 2025 01:05

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت ست طائرات مسيرة في أقل من ساعة بقليل فوق بحر آزوف وثلاث طائرات أخرى في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا.
وذكر الوزارة، في بيان على تطبيق "تلغرام"، أن عملية التصدي للطائرات وقعت بين الساعة 1650 و 1745 بتوقيت جرينتش.
وقال مسؤول محلي إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة فوق ميناء بيرديانسك على بحر آزوف وأخرى فوق البحر نفسه.
وقال حاكم منطقة كراسنودار إن شظايا من طائرات مسيرة سقطت في بلدة "سلافيانسك نا كوباني".
وأعلن حاكم منطقة كورسك الواقعة في غرب روسيا، أن طائرات مسيرة أصابت مركبتين. ولم تقع إصابات.

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المصدر: رويترز
طائرة مسيرة
روسيا
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