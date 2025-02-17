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قتلى جراء سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة

قتلى جراء سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة
17 فبراير 2025 08:08

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم في شرق الولايات المتحدة، بينهم ثمانية في ولاية كنتاكي التي اجتاحتها أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مميتة واستنفرت خدمات الطوارئ، حسبما أعلنت السلطات المحلية الأحد.
 
وقال حاكم كنتاكي آندي بيشير في مؤتمر صحفي الأحد "يمكننا أن نؤكد أننا فقدنا ثمانية على الأقل من سكان كنتاكي". ووفقاً للحاكم، فإن معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم حوصروا في مركباتهم وسط المياه، بمن فيهم أم وطفلها. 
وحذر قائلا "نتوقع ارتفاع هذا العدد" من الوفيات، في حين أنقِذ أكثر من ألف شخص في الساعات الأربع والعشرين التي تلت الكارثة الطبيعية في كنتاكي (وسط شرق) حيث أعلِنت حال الطوارئ.


وتجتاح حالياً موجة من البرد والأمطار والرياح الشديدة أجزاء من وسط الولايات المتحدة وشمال شرقها.
ووفقا لنشرة التنبؤات الجوية الصادرة الأحد عن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية "ستحل كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة على وسط الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ما سيؤدي إلى موجة برد قياسية" إضافة إلى "انخفاض درجات الحرارة إلى -60 درجة فهرنهايت (-51 درجة مئوية)".

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المصدر: وكالات
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