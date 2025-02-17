زلزال بقوة 4 درجات يضرب نيودلهي

ضرب زلزال بقوة 4 درجات صباح الاثنين نيودلهي وحُدد مركزه على مشارف العاصمة الهندية الضخمة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار كبيرة لكن السكان المذعورين خرجوا من المباني.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع الساعة 05,36 (00,06 بتوقيت غرينتش)، قبيل شروق الشمس، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات فقط.



وحض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الناس على اتباع "احتياطات السلامة" والبقاء في حالة تأهب "لهزات ارتدادية محتملة".



تحدث زلازل بشكل منتظم في شمال الهند، حيث تلتقي الصفيحة التكتونية الهندية مع الصفيحة الأوراسية.