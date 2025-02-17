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مقتل شخصين جراء تحطم طائرة في أتلانتا الأميركية

أرشيفية
17 فبراير 2025 10:11

لقي شخصان حتفهما في تحطم طائرة ذات محرك واحد بعد فترة وجيزة من إقلاعها السبت من مطار صغير شرق أتلانتا، وفقاً للسلطات.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية بأن الطائرة، من طراز روكويل كوماندور، تحطمت بالقرب من مطار كوفينجتون المحلي حوالي الساعة 11:40 مساء، وكان على متنها شخصان. وقالت الشرطة في بيان: "لم يكن هناك أي تواصل إضافي مع الطائرة بعد الإقلاع".

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وأوضحت الشرطة أن الضباط الذين استجابوا للحادث عثروا على حطام الطائرة والضحيتين في منطقة أحراش بشمال المدرج في مقاطعة نيوتن، التي تبعد حوالي 35 ميلاً (55 كيلومتراً) شرق وسط مدينة أتلانتا.

وتعمل السلطات على تحديد هوية الضحيتين، فيما تتولى إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات
طائرة
أتلانتا
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