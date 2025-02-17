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قادة أوروبا يعقدون قمة للتشاور حول خطط ترامب لإنهاء الأزمة الأوكرانية

قادة أوروبا يعقدون قمة للتشاور حول خطط ترامب لإنهاء الأزمة الأوكرانية
17 فبراير 2025 13:27

 يجتمع قادة أوروبا اليوم الاثنين في قمة خاصة لمناقشة خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع غير الرسمي في باريس قادة من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف  شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، وفقاً لما ذكره قصر الإليزيه.

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وقال البيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من نظم الاجتماع لبدء المشاورات حول الوضع في أوكرانيا والتحديات الأمنية في أوروبا. وتهدف القمة إلى جمع جميع الشركاء المهتمين بالسلام والأمن في أوروبا.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
أوروبا
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