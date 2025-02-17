الاتحاد الأوروبي يحذّر: أمن أوروبا عند "نقطة تحول"

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، من أن أوروبا عند "نقطة تحول".

جاء ذلك لدى وصولها إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور اجتماع طارئ للقادة الأوروبيين لبحث تحول المبادرة الأميركية الهادفة إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقالت فون دير لايين، على منصة "إكس"، إن "أمن أوروبا عند نقطة تحول. نعم، يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكنه يتعلق بنا أيضا. نحن بحاجة إلى التحلي بعقلية تدرك مدى إلحاح الوضع. نحتاج إلى زيادة في الدفاع. نحتاج إلى كلا الأمرين فورا".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا القادة الأوروبيين إلى اجتماع اليوم لبحث دور القارة في المفاوضات المحتملة من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية.