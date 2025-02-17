الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يحذّر: أمن أوروبا عند "نقطة تحول"

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
17 فبراير 2025 17:29

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، من أن أوروبا عند "نقطة تحول".
جاء ذلك لدى وصولها إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور اجتماع طارئ للقادة الأوروبيين لبحث تحول المبادرة الأميركية الهادفة إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وقالت فون دير لايين، على منصة "إكس"، إن "أمن أوروبا عند نقطة تحول. نعم، يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكنه يتعلق بنا أيضا. نحن بحاجة إلى التحلي بعقلية تدرك مدى إلحاح الوضع. نحتاج إلى زيادة في الدفاع. نحتاج إلى كلا الأمرين فورا".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا القادة الأوروبيين إلى اجتماع اليوم لبحث دور القارة في المفاوضات المحتملة من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: ضرورة عودة سكان غزة إلى منازلهم
أميركا تعلّق على اللقاء مع وفد روسي في الرياض
المصدر: وكالات
أورسولا فون دير لاين
الاتحاد الأوروبي
الأمن الأوروبي
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
الترفيه
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
اليوم 21:10
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©