مسؤول روسي يدلي بتصريح عن المحادثات المتعلقة بأوكرانيا

قال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية، اليوم الاثنين، إن موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على كيفية بدء المحادثات حول إحلال السلام في أوكرانيا.

وأضاف أوشاكوف أن الولايات المتحدة لم تعين بعد كبيرا لمفاوضيها في المحادثات مع روسيا.

ومن المقرر أن يشارك أوشاكوف إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محادثات ثنائية مع نظيرين أميركيين خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الرئاسة الروسية في وقت سابق أن روسيا ستكون ممثلة بوزير خارجيتها سيرغي لافروف ويوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين.

وتسارع السعي إلى إجراء محادثات سلام بين الأميركيين والروس لإنهاء الأزمة الأوكرانية منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إل السلطة في يناير الماضي.

وأجرى ترامب وبوتين مكالمة هاتفية تناولت من بين أمور أخرى الأزمة في أوكرانيا التي انطلقت في فبراير 2022.