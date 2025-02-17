الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تعلّق على اللقاء مع وفد روسي في الرياض

صورة مجمعة لوزير خارجية روسيا لافروف ونظيره الأميركي روبيو
17 فبراير 2025 21:45

علّقت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، على الاجتماع المرتقب بين وفد أميركي وآخر روسي في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت تامي بروس للصحافيين في الرياض، إن واشنطن لا ترى في الاجتماع بداية "مفاوضات" بشأن أوكرانيا، بل متابعة للمحادثة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت  "لا أعتقد أنه يجب أن يُنظر إلى هذا الأمر باعتبار أنه يتعلق بالتفاصيل أو بالتقدم في إطار شكل من المفاوضات".
وأضافت "كما طلب الرئيس (دونالد ترامب)، فإن هذا في الواقع متابعة لتلك المكالمة الهاتفية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا المضي قدما ومعرفة ما هو ممكن".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم كشف هويته، إن وزير الخارجية ماركو روبيو الذي وصل إلى العاصمة السعودية اليوم الاثنين، إلى جانب مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص لترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد صباح الثلاثاء في الرياض.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، أن روسيا ستكون ممثلة بوزير خارجيتها سيرغي لافروف ويوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئيس بوتين.
ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تحديد ما إذا كان روبيو ولافروف سيلتقيان على حدة.
وسُئلت عما إذا كان الاجتماع يمكن أن يكون بمثابة تحضير لمفاوضات مقبلة بشأن أوكرانيا، فأجابت: "أعتقد أن هذا الاجتماع سيكون فرصة، وسيكون بمثابة مقدمة".
لكنها أصرت في الوقت نفسه على أن واشنطن تريد أن ترى قبل كل شيء "ما إذا كان (الروس) جادين" في رغبتهم في استئناف الحوار.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
أبوظبي تستضيف مهرجان ومعرض "صنع في روسيا"
المصدر: وكالات
مفاوضات
روسيا
الولايات المتحدة
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
الترفيه
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
اليوم 21:10
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©