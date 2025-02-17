الكرملين يرحب بانعقاد «القمة الأوروبية» بشأن أوكرانيا

موسكو (وكالات)

رحبت روسيا بالقمة الأوروبية الطارئة حول الصراع في أوكرانيا والتي نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه سيكون من الإيجابي أن تركز محادثات القادة الأوروبيين على إنهاء الصراع بدلاً من استمراره.

ووصف بيسكوف مسألة نشر قوات حفظ سلام أوروبية محتملة في أوكرانيا، والتي تتم مناقشتها حالياً في فرنسا وبريطانيا، بأنها «صعبة»؛ لأنها تنطوي على قوات مسلحة من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك قواعد لمثل هذا النشر.

وأضاف بيسكوف: «لكن حتى الآن لم تعقد مناقشات ملموسة حول هذا الأمر».

وقبيل انعقاد القمة الأوروبية الطارئة بشأن أوكرانيا، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، ولم يكشف مكتب ماكرون عن تفاصيل النقاش الذي تم خلال الاتصال الهاتفي.