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«سينتكوم» تعلن قتل مسؤول رفيع بتنظيم القاعدة في سوريا

طائرة هليكوبتر أميركية «أرشيفية»
18 فبراير 2025 01:47

واشنطن (وكالات)

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أعلن الجيش الأميركي، أمس، أنه قتل أحد كبار قادة تنظيم القاعدة، في شمال غرب سوريا. وقالت القيادة المركزية الأميركية «سينتكوم»، في بيان صحفي إن قواتها نفذت غارة جوية دقيقة استهدفت وقتلت «مسؤولاً رفيعاً في التمويل واللوجستيات» في التنظيم الإرهابي. وأضاف البيان: «الغارة الجوية جزء من التزام القيادة المركزية الأميركية المستمر، إلى جانب شركائنا في المنطقة، لعرقلة وتقليص جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في المنطقة وما وراءها». 
وسبق للسلطات السورية الجديدة أن أعلنت حلّ كلّ الفصائل المسلحة في البلاد في إطار سلسلة قرارات اتخذت للمرحلة الانتقالية بعد أقل من شهرين على سقوط النظام السابق.
وتنشر الولايات المتحدة ما لا يقل عن 2500 جندي في العراق ونحو 2000 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

الجيش الأميركي
سوريا
تنظيم القاعدة
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