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إسرائيل تستمر في عرقلة شاحنات مساعدات غزة

شاحنات مساعدات عند معبر رفح (أرشيفية)
18 فبراير 2025 01:48

غزة (الاتحاد)

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تسببت قيود قوات الاحتلال الإسرائيلي في دخول عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خلافاً لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، كما عرقلت سفر دفعة جديدة من المرضى لمتابعة العلاج خارج القطاع.
 وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع خلال اليومين الماضيين لم يتجاوز 30% من العدد المفترض. وشهدت عملية دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم تباطؤاً كبيراً أمس الأول، مما يعكس مماطلة إسرائيلية في تنفيذ التفاهمات التي تنص على دخول 500 شاحنة يومياً، حسبما أوردت تقارير إعلامية
 من جانب آخر، أفاد مصدر في وزارة الصحة الفلسطينية بإرجاء سفر الدفعة الـ15 من مرضى وجرحى قطاع غزة، عبر معبر رفح نتيجة تأخر وصول كشوف الموافقة من الجانب الإسرائيلي، مضيفاً أن الجانب الإسرائيلي يتعمد تأخير إرسال كشوفات الموافقة لعرقلة عمليات إجلاء المرضى والجرحى.  
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن المستشفيات في قطاع غزة تعاني نقصاً حاداً في كميات الأكسجين، خاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرق ودمّر خلال عدوانه المحطات المركزية للأكسجين، لا سيما في مستشفيات الرنتيسي والدرة والإندونيسي ومجمعي الشفاء الطبي والنصر ومحطة عيادة الشيخ رضوان.

إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
فلسطين
المساعدات الإنسانية
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